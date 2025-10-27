Direktori Syarikat
3M
3M Pereka Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Produk in United States di 3M berkisar dari $76.4K hingga $106K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3M. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

$81.9K - $96.5K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$76.4K$81.9K$96.5K$106K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% diperoleh dalam 3rd-THN (100.00% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di 3M in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $106,470. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3M untuk peranan Pereka Produk in United States ialah $76,440.

