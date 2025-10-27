Direktori Syarikat
3M
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

3M Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in Taiwan di 3M berkisar dari NT$490K hingga NT$668K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3M. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Penganalisis Data penyerahans di 3M untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.81M
Stripe logo
+NT$632K
Datadog logo
+NT$1.11M
Verily logo
+NT$695K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

100 %

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% diperoleh dalam 3rd-THN (100.00% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU + Options

Di 3M, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Penganalisis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di 3M in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$668,339. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3M untuk peranan Penganalisis Data in Taiwan ialah NT$489,731.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk 3M

Syarikat Berkaitan

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain