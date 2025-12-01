Direktori Syarikat
3D Systems
3D Systems Pengurus Projek Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in Belgium di 3D Systems berkisar dari €64.2K hingga €93.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan 3D Systems. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$84.6K - $96.4K
Belgium
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$73.7K$84.6K$96.4K$107K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di 3D Systems?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di 3D Systems in Belgium berada pada jumlah pampasan tahunan €93,513. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di 3D Systems untuk peranan Pengurus Projek in Belgium ialah €64,191.

Sumber Lain

