Direktori Syarikat
2U
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

2U Gaji

Julat gaji 2U adalah dari $64,631 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $295,764 untuk Penganalisis Kewangan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 2U. Terakhir dikemas kini: 8/10/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Kebolehpercayaan Tapak

Pengurus Produk
Median $133K
Penganalisis Perniagaan
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Penganalisis Data
$86.1K
Saintis Data
$199K
Penganalisis Kewangan
$296K
Sumber Manusia
$127K
Pemasaran
$150K
Operasi Pemasaran
$103K
Pereka Produk
$80.9K
Pengurus Program
$92.2K
Pengurus Projek
$64.6K
Penganalisis Keselamatan Siber
$144K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$224K
Penyelidik UX
$216K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 2U ialah Penganalisis Kewangan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $295,764. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 2U ialah $130,066.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk 2U

Syarikat Berkaitan

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain