2U Gaji

Julat gaji 2U adalah dari $64,631 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $295,764 untuk Penganalisis Kewangan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 2U . Terakhir dikemas kini: 8/10/2025