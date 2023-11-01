2degrees Gaji

Gaji 2degrees berkisar dari $42,587 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $100,500 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 2degrees . Dikemas kini terakhir: 9/7/2025