2degrees
2degrees Gaji

Gaji 2degrees berkisar dari $42,587 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $100,500 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 2degrees. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Saintis Data
$42.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$94.3K
Pengurus Produk
$100K

Jurutera Perisian
$80.2K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at 2degrees is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2degrees is $87,256.

