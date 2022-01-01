Direktori Syarikat
23andMe
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

23andMe Gaji

Gaji 23andMe berkisar dari $48,634 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $305,520 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 23andMe. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Pengurus Program
Median $170K
Saintis Data
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Penganalisis Perniagaan
$181K
Penganalisis Data
$147K
Penganalisis Kewangan
$175K
Pemasaran
$306K
Pereka Produk
$48.6K
Perekrut
$242K
Penganalisis Keselamatan Siber
$204K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$269K
Penyelidik UX
$173K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at 23andMe is Pemasaran at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $305,520. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 23andMe is $177,761.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk 23andMe

Syarikat Berkaitan

  • Allbirds
  • Tesla
  • Comcast
  • Electronic Arts
  • AT&T
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain