1X Technologies Gaji

Julat gaji 1X Technologies adalah dari $72,525 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $193,184 untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1X Technologies. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Perkhidmatan Pelanggan
$193K
Jurutera Perkakasan
$127K
Jurutera Mekanikal
$83.4K

Jurutera Perisian
$72.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1X Technologies ialah Perkhidmatan Pelanggan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $193,184. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 1X Technologies ialah $104,998.

