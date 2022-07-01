Direktori Syarikat
1WorldSync
1WorldSync Gaji

Julat gaji 1WorldSync adalah dari $7,568 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Grafik di hujung bawah hingga $140,700 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1WorldSync. Terakhir dikemas kini: 8/10/2025

$160K

Pereka Grafik
$7.6K
Pereka Produk
$29.6K
Operasi Hasil
$74.5K

Jurutera Perisian
$141K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1WorldSync ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $140,700. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 1WorldSync ialah $52,005.

Sumber Lain