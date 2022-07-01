1QBit Gaji

Julat gaji 1QBit adalah dari $64,264 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $149,250 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1QBit . Terakhir dikemas kini: 8/10/2025