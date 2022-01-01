Direktori Syarikat
1Password
1Password Gaji

Julat gaji 1Password adalah dari $32,474 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $218,900 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1Password. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $115K
Perkhidmatan Pelanggan
Median $32.5K

Pengurus Produk
Median $118K
Jualan
Median $139K
Penganalisis Perniagaan
$80.2K
Kejayaan Pelanggan
$137K
Pengurus Sains Data
$161K
Saintis Data
$137K
Pemasaran
$80.6K
Pengurus Rakan Kongsi
$92.6K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$188K
Jurutera Jualan
$123K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$219K
Penulis Teknikal
$117K
Penyelidik UX
$55K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di 1Password, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en 1Password es Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1Password es $123,310.

Sumber Lain