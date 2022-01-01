1Password Gaji

Julat gaji 1Password adalah dari $32,474 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $218,900 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1Password . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025