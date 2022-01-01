Direktori Syarikat
11:FS
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

11:FS Gaji

Julat gaji 11:FS adalah dari $79,395 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $99,494 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 11:FS. Terakhir dikemas kini: 8/10/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Saintis Data
$98K
Pengurus Produk
$99.5K
Jurutera Perisian
$79.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 11:FS ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $99,494. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 11:FS ialah $98,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk 11:FS

Syarikat Berkaitan

  • Starling Bank
  • FNZ
  • Codat
  • KPMG
  • Vanguard
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain