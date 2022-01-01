10x Genomics Gaji

Julat gaji 10x Genomics adalah dari $92,859 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kemudahan di hujung bawah hingga $477,375 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 10x Genomics . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025