10x Genomics
10x Genomics Gaji

Julat gaji 10x Genomics adalah dari $92,859 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kemudahan di hujung bawah hingga $477,375 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 10x Genomics. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

Jurutera Perisian
Median $332K

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Mekanikal
Median $230K
Jurutera Bioperubatan
$120K

Saintis Data
$347K
Pengurus Kemudahan
$92.9K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$203K
Undang-undang
$375K
Operasi Pemasaran
$285K
Jurutera Optik
$219K
Pereka Produk
$159K
Pengurus Produk
$353K
Pengambilan Pekerja
$214K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$477K
Soalan Lazim

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki 10x Genomics je Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $477,375. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki 10x Genomics je $230,000.

