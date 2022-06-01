Direktori Syarikat
10Pearls
10Pearls Gaji

Gaji 10Pearls berkisar dari $15,393 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $45,328 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas 10Pearls. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $18.4K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$15.4K
Pereka Produk
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Sumber Lain