1010data Gaji

Julat gaji 1010data adalah dari $105,023 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $263,160 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1010data . Terakhir dikemas kini: 8/23/2025