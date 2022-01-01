Direktori Syarikat
1010data
1010data Gaji

Julat gaji 1010data adalah dari $105,023 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $263,160 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja 1010data. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$105K
Saintis Data
$114K
Jurutera Perisian
Median $125K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$263K
Arkitek Penyelesaian
$132K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di 1010data ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $263,160. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di 1010data ialah $125,000.

Sumber Lain