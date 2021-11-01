Direktori Syarikat
Starry
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Starry Gaji

Julat gaji Starry adalah dari $104,475 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Mekanikal di hujung bawah hingga $182,408 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Starry. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $114K
Jurutera Perkakasan
$117K
Jurutera Mekanikal
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Pengurus Produk
$155K
Pengurus Projek
$124K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$182K
Pengurus Program Teknikal
$119K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Starryで報告された最高給の職種はPengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$182,408です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Starryで報告された年間総報酬の中央値は$119,400です。

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Starry

Syarikat Berkaitan

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain