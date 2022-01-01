Direktori Syarikat
Staples
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Staples Gaji

Julat gaji Staples adalah dari $26,722 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $283,575 untuk Penganalisis Kewangan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Staples. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $135K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $98.5K
Jualan
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Pengurus Produk
Median $138K
Pereka Produk
Median $66.4K

Pereka UX

Penganalisis Perniagaan
$119K
Penganalisis Data
$69.7K
Penganalisis Kewangan
$284K
Pemasaran
$49.8K
Pengurus Projek
$96.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$40.2K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$175K
Arkitek Penyelesaian
$145K
Pengurus Program Teknikal
$101K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Staples ialah Penganalisis Kewangan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $283,575. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Staples ialah $99,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Staples

Syarikat Berkaitan

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain