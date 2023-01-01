Direktori Syarikat
Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Gaji

Julat gaji Sally Beauty Holdings adalah dari $58,800 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $129,350 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Sally Beauty Holdings . Terakhir dikemas kini: 8/8/2025

$160K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$58.8K
Pemasaran
$68.6K
Pengurus Produk
$116K

Jurutera Perisian
$129K
Penyelidik UX
$113K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Sally Beauty Holdings is Jurutera Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sally Beauty Holdings is $112,700.

Sumber Lain