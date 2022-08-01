Direktori Syarikat
Saks Fifth Avenue
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Saks Fifth Avenue Gaji

Julat gaji Saks Fifth Avenue adalah dari $72,471 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $280,500 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Saks Fifth Avenue. Terakhir dikemas kini: 8/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $200K
Akauntan
$95.5K
Penganalisis Data
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Saintis Data
$156K
Pereka Grafik
$90.5K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$72.5K
Pemasaran
$114K
Operasi Pemasaran
$151K
Pengurus Produk
$144K
Pengambilan Pekerja
$91.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$281K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Saks Fifth Avenue ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $280,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Saks Fifth Avenue ialah $114,425.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Saks Fifth Avenue

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • Tesla
  • Netflix
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain