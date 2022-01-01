Direktori Syarikat
SAIC Gaji

Julat gaji SAIC adalah dari $40,768 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $651,379 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja SAIC. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Sistem

Jurutera DevOps

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arkitek Penyelesaian
Median $220K

Arkitek Cloud

Saintis Data
Median $125K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $177K
Pembantu Pentadbiran
$131K
Jurutera Aeroangkasa
$84.6K
Operasi Perniagaan
$142K
Penganalisis Perniagaan
$75.3K
Penganalisis Data
$40.8K
Jurutera Elektrik
$230K
Jurutera Perkakasan
$161K
Sumber Manusia
$147K
Perunding Pengurusan
$121K
Jurutera Mekanikal
$104K
Pereka Produk
$651K
Pengurus Produk
$191K
Pengurus Program
$166K
Pengurus Projek
$169K
Jualan
$124K
Jurutera Jualan
$136K
Pengurus Program Teknikal
$177K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SAIC ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $651,379. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di SAIC ialah $135,675.

