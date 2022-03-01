Recharge Gaji

Julat gaji Recharge adalah dari $48,179 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $103,565 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Recharge . Terakhir dikemas kini: 8/7/2025