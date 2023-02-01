Direktori Syarikat
Recharge Payments Gaji

Julat gaji Recharge Payments adalah dari $79,644 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $295,470 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Recharge Payments. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $195K
Pemasaran
$79.6K
Pereka Produk
$128K

Pengurus Produk
$99.5K
Jualan
$223K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$295K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Recharge Payments ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $295,470. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Recharge Payments ialah $161,722.

