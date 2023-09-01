Raisin Gaji

Julat gaji Raisin adalah dari $60,022 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung bawah hingga $109,209 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Raisin . Terakhir dikemas kini: 8/8/2025