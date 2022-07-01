Metropolis Technologies Gaji

Julat gaji Metropolis Technologies adalah dari $74,625 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $295,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Metropolis Technologies . Terakhir dikemas kini: 8/7/2025