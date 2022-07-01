Direktori Syarikat
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Gaji

Julat gaji Metropolis Technologies adalah dari $74,625 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $295,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Metropolis Technologies. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $295K
Penganalisis Kewangan
$74.6K
Pengurus Produk
$199K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$86.4K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Metropolis Technologies ialah Jurutera Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $295,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Metropolis Technologies ialah $142,525.

