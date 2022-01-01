Kroger Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Kroger adalah dari $33,446 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $211,050 untuk Operasi Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Kroger. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Pengurus Produk
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Pereka Produk
Median $135K

Pereka UX

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
Median $99.5K
Saintis Data
Median $118K
Pengurus Projek
Median $170K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $186K
Akauntan
$80.6K

Akauntan Teknikal

Pembantu Pentadbiran
$50.7K
Pengurus Operasi Perniagaan
$126K
Penganalisis Perniagaan
$33.4K
Perkhidmatan Pelanggan
$78.6K
Kejayaan Pelanggan
$75.4K
Penganalisis Data
$60.3K
Penganalisis Kewangan
$95.5K
Perunding Pengurusan
$191K
Pemasaran
$94.3K
Operasi Pemasaran
$211K
Pengurus Program
$169K
Pengambilan Pekerja
$74.9K
Jualan
$86.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$69.7K
Penyelidik UX
$191K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kroger ialah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $211,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Kroger ialah $112,381.

