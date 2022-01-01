Direktori Syarikat
Eightfold
Eightfold Gaji

Julat gaji Eightfold adalah dari $46,072 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $521,380 untuk Sumber Manusia di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Eightfold. Terakhir dikemas kini: 8/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Produk
Median $51.1K
Sumber Manusia
$521K

Pereka Produk
$173K
Pengurus Projek
$204K
Pengambilan Pekerja
$81.5K
Jualan
$119K
Jurutera Jualan
$173K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$390K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
Options

Di Eightfold, Options tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Eightfold ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $521,380. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Eightfold ialah $146,130.

