Eightfold Gaji

Julat gaji Eightfold adalah dari $46,072 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $521,380 untuk Sumber Manusia di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Eightfold. Terakhir dikemas kini: 8/8/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
25%
TAHUN 1
25%
TAHUN 2
25%
TAHUN 3
25%
TAHUN 4
Di Eightfold, Options tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:
25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)
25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)
25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)
25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.