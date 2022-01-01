Direktori Syarikat
Credit Karma
Credit Karma Gaji

Julat gaji Credit Karma adalah dari $99,500 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perniagaan di hujung bawah hingga $727,714 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Credit Karma. Terakhir dikemas kini: 8/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Pengurus Produk
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $489K

Pemasaran
Median $273K
Saintis Data
Median $280K
Pereka Produk
Median $447K
Penganalisis Perniagaan
Median $200K
Pengurus Program Teknikal
Median $285K
Pembangunan Perniagaan
Median $224K
Operasi Perniagaan
$99.5K
Pengurus Sains Data
$334K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$561K
Pengurus Program
$154K
Pengambilan Pekerja
$117K
Jualan
$408K
Penganalisis Keselamatan Siber
$219K
Arkitek Penyelesaian
$362K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Credit Karma, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Credit Karma ialah Pengurus Produk at the Director level dengan pampasan total tahunan sebanyak $727,714. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Credit Karma ialah $321,045.

