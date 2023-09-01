Coda Payments Gaji

Julat gaji Coda Payments adalah dari $32,973 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $59,974 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Coda Payments . Terakhir dikemas kini: 8/8/2025