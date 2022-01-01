Direktori Syarikat
ChargePoint
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

ChargePoint Gaji

Julat gaji ChargePoint adalah dari $55,088 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Sains Data di hujung bawah hingga $266,325 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ChargePoint. Terakhir dikemas kini: 8/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $190K
Pengurus Produk
Median $130K
Jurutera Perkakasan
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Pengurus Sains Data
$55.1K
Saintis Data
$59K
Jurutera Elektrik
$209K
Penganalisis Kewangan
$224K
Sumber Manusia
$113K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$104K
Jurutera Mekanikal
$158K
Pengurus Program
$234K
Jualan
$206K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$244K
Pengurus Program Teknikal
$266K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di ChargePoint, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (6.25% suku tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ChargePoint ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $266,325. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di ChargePoint ialah $175,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk ChargePoint

Syarikat Berkaitan

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain