Belden Gaji

Julat gaji Belden adalah dari $35,474 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $236,175 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Belden. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Akauntan
$148K
Penganalisis Kewangan
$35.5K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$79.6K

Jurutera Perisian
$137K
Arkitek Penyelesaian
$236K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Belden is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Belden

