Applied Intuition
Applied Intuition Gaji

Julat gaji Applied Intuition adalah dari $100,500 dalam pampasan total tahunan untuk Penyelidik UX di hujung bawah hingga $483,570 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Applied Intuition. Terakhir dikemas kini: 8/7/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengambilan Pekerja
Median $140K
Pembangunan Perniagaan
$218K

Sumber Manusia
$422K
Jurutera Mekanikal
$136K
Pereka Produk
$484K
Penganalisis Keselamatan Siber
$143K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$201K
Pengurus Program Teknikal
$201K
Penyelidik UX
$101K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
Options

Di Applied Intuition, Options tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Applied Intuition ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $483,570. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Applied Intuition ialah $200,940.

Sumber Lain