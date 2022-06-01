Uzņēmumu katalogs
Zymergen
Zymergen Algas

Zymergen algas svārstās no $154,225 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $225,400 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zymergen. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Datu zinātnieks
$225K
Produkta vadītājs
$154K
Programmatūras inženieris
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zymergen, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $225,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zymergen, ir $190,045.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Zymergen

Citi resursi