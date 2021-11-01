Uzņēmumu katalogs
Zwift
Zwift Algas

Zwift algas svārstās no $75,154 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $264,500 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zwift. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $265K
Programmatūras inženieris
Median $138K
Datu zinātnieks
Median $215K

Cilvēkresursi
$186K
Mārketings
$75.2K
Programmu vadītājs
$156K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$188K
Tehnisko programmu vadītājs
$150K
BUJ

The highest paying role reported at Zwift is Produkta vadītājs with a yearly total compensation of $264,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zwift is $170,850.

Citi resursi