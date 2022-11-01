Uzņēmumu katalogs
Zurich Insurance
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Zurich Insurance Algas

Zurich Insurance algas svārstās no $27,980 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $281,400 Investīciju banķieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zurich Insurance. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
Median $121K
Programmatūras inženieris
Median $111K
Aktuārs
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Risinājumu arhitekts
Median $61.7K
Administratīvais asistents
$28K
Biznesa analītiķis
$53.7K
Datu zinātnes vadītājs
$224K
Finanšu analītiķis
$44.9K
Cilvēkresursi
$48.7K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$43.7K
Investīciju banķieris
$281K
Vadības konsultants
$202K
Produkta dizainers
$62.3K
Produkta vadītājs
$170K
Programmu vadītājs
$161K
Projektu vadītājs
$130K
Kiberdrošības analītiķis
$66.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$218K
Apdrošināšanas rakstnieks
$78.7K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Zurich Insuranceで報告されている最高給与の職種はInvestīciju banķieris at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$281,400です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Zurich Insuranceで報告されている年間総報酬の中央値は$110,725です。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Zurich Insurance

Saistītie uzņēmumi

  • Amazon
  • Pinterest
  • Apple
  • Intuit
  • PayPal
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi