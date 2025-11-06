Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Denver And Boulder Area Zoom svārstās no $130K year līdz $309K. Mediānā year atlīdzības in Greater Denver And Boulder Area pakete kopā ir $185K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Zoom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$229K
$151K
$68.8K
$8.9K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Zoom uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu