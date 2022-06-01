Uzņēmumu katalogs
Zoetis
Zoetis Algas

Zoetis algas svārstās no $92,460 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $223,934 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zoetis. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Datu zinātnieks
Median $162K
Programmatūras inženieris
Median $141K
Biznesa analītiķis
$92.5K

Datu zinātnes menedžeris
$136K
Mārketinga operācijas
$198K
Produkta dizaineris
$121K
Produkta menedžeris
$104K
Projektu menedžeris
$121K
Pārdošana
$101K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$224K
Tehnisko programmu menedžeris
$141K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zoetis, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $223,934. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zoetis, ir $135,675.

