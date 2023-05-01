Uzņēmumu katalogs
ZOE
ZOE Algas

ZOE algas svārstās no $30,720 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $166,414 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ZOE. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Programmatūras inženieris
Median $107K
Klientu apkalpošana
$30.7K
Cilvēkresursi
$166K

Programmatūras inženierijas menedžeris
$139K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ZOE, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $166,414. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ZOE, ir $122,742.

