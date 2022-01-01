Uzņēmumu katalogs
Zocdoc algas svārstās no $70,350 kopējā atlīdzībā gadā Klientu panākumi zemākajā līmenī līdz $225,750 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zocdoc. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack programmatūras inženieris

Mārketings
Median $200K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $226K

Datu zinātnieks
Median $168K
Klientu panākumi
$70.4K
Produkta dizainers
$201K
Produkta vadītājs
$173K
Projektu vadītājs
$136K
Personāla atlases speciālists
$142K
Pārdošana
$109K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Zocdoc uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zocdoc, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $225,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zocdoc, ir $168,000.

Citi resursi