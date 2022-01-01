Uzņēmumu katalogs
ZipRecruiter
ZipRecruiter Algas

ZipRecruiter algas svārstās no $79,600 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $422,417 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ZipRecruiter. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $170K
Produkta menedžeris
Median $258K

Produkta dizaineris
Median $142K

UX dizainers

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $294K
Grāmatvedis
$91.3K
Biznesa analītiķis
$266K
Datu zinātnes menedžeris
$293K
Cilvēkresursi
$79.6K
Mārketings
$259K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ZipRecruiter uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ZipRecruiter, ir Programmatūras inženieris at the Staff Software Engineer level ar gada kopējo atlīdzību $422,417. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ZipRecruiter, ir $243,072.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ZipRecruiter

