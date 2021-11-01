Uzņēmumu katalogs
Zipcar
Zipcar Algas

Zipcar algas svārstās no $27,975 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $253,980 Personāla vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zipcar. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $41.9K
Produkta menedžeris
Median $175K
Biznesa operācijas
$65.2K

Personāla vadītājs
$254K
Datu analītiķis
$143K
Datu zinātnieks
$131K
Produkta dizaineris
$185K
Kiberdrošības analītiķis
$28K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$235K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zipcar, ir Personāla vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $253,980. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zipcar, ir $142,800.

