Uzņēmumu katalogs
Zip
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Zip Algas

Zip algas svārstās no $63,700 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa attīstība zemākajā līmenī līdz $231,150 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zip. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $200K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Biznesa attīstība
$63.7K
Datu zinātnieks
$105K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produkta dizaineris
$148K
Personāla atlases speciālists
$124K
Pārdošana
$99.5K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$231K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Zip uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zip, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $231,150. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zip, ir $124,176.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Zip

Saistītie uzņēmumi

  • Flipkart
  • Google
  • Airbnb
  • Square
  • Pinterest
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi