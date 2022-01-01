Uzņēmumu katalogs
Zip Co
Zip Co Algas

Zip Co algas svārstās no $23,460 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $247,755 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zip Co. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $90.3K

Backend programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
Median $79.1K
Biznesa analītiķis
$150K

Datu analītiķis
$43.2K
Datu zinātnieks
$248K
Finanšu analītiķis
$23.5K
Produkta dizaineris
$164K
Personāla atlases speciālists
$194K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$133K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zip Co, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $247,755. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zip Co, ir $132,760.

