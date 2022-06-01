Uzņēmumu katalogs
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Algas

Zions Bancorporation algas svārstās no $35,323 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $236,175 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zions Bancorporation. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $100K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $118K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $108K

Biznesa analītiķis
Median $80K
Biznesa operācijas
$68.3K
Biznesa operāciju menedžeris
$80.4K
Klientu apkalpošana
$35.3K
Investīciju banķieris
$70.4K
Produkta menedžeris
$236K
Programmu menedžeris
$156K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zions Bancorporation, ir Produkta menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $236,175. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zions Bancorporation, ir $90,200.

