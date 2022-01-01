Uzņēmumu katalogs
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Algas

Zimmer Biomet algas svārstās no $50,736 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu menedžeris zemākajā līmenī līdz $197,985 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zimmer Biomet. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Mehānikas inženieris
Median $100K

Kvalitātes inženieris

Pārdošana
Median $85K
Biomedicīnas inženieris
$124K

Biznesa analītiķis
Median $105K
Datu zinātnieks
$78.4K
Produkta dizaineris
$66.1K
Produkta dizaina menedžeris
$177K
Programmatūras inženieris
$198K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$102K
Tehnisko programmu menedžeris
$50.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zimmer Biomet, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $197,985. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zimmer Biomet, ir $101,000.

