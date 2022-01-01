Uzņēmumu katalogs
Zillow Algas

Zillow algas svārstās no $69,000 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $493,852 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zillow. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produkta menedžeris
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Programmatūras inženierijas menedžeris
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produkta dizaineris
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX dizainers

Tehnisko programmu menedžeris
P4 $268K
P5 $261K
Biznesa analītiķis
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Biznesa inteliģences analītiķis

Mārketings
P3 $122K
P4 $200K
Programmu menedžeris
Median $145K
Pārdošana
P3 $133K
P4 $165K
Finanšu analītiķis
Median $120K
Biznesa operāciju menedžeris
Median $160K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $147K
Personāla atlases speciālists
Median $160K
UX pētnieks
Median $155K
Datu analītiķis
Median $118K
Datu zinātnes menedžeris
Median $320K
Juridiskais
Median $160K
Grāmatvedis
Median $69K

Tehniskais grāmatvedis

Administratīvais asistents
$103K
Biznesa operācijas
$113K
Biznesa attīstība
$132K
Klientu apkalpošana
$83.3K
Cilvēkresursi
$210K
Mārketinga operācijas
$192K
Projektu menedžeris
$140K
Ieņēmumu operācijas
$121K
Kiberdrošības analītiķis
$307K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Zillow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Zillow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Zillow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zillow, ir Programmatūras inženieris at the P6 level ar gada kopējo atlīdzību $493,852. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zillow, ir $174,938.

Citi resursi