Zilliz
Zilliz Algas

Zilliz algas svārstās no $120,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $423,870 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zilliz. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $120K
Cilvēkresursi
$424K
Personāla atlases speciālists
$208K

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zilliz, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $423,870. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zilliz, ir $207,955.

