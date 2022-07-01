Uzņēmumu katalogs
Zilliant
Zilliant Algas

Zilliant algas svārstās no $98,980 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $171,638 Klientu veiksme augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Zilliant. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Biznesa analītiķis
$99K
Klientu veiksme
$172K
Programmatūras inženieris
$165K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Zilliant, ir Klientu veiksme at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $171,638. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Zilliant, ir $165,051.

