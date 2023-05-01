Uzņēmumu katalogs
ZenBusiness
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

ZenBusiness Algas

ZenBusiness algas svārstās no $105,470 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $175,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ZenBusiness. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $175K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu analītiķis
$131K
Mārketings
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produkta vadītājs
$154K
Programmu vadītājs
$159K
Projektu vadītājs
$150K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ZenBusiness, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $175,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ZenBusiness, ir $152,236.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ZenBusiness

Saistītie uzņēmumi

  • Netflix
  • Facebook
  • Databricks
  • PayPal
  • SoFi
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi