Z Holdings algas svārstās no $43,619 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizaineris zemākajā līmenī līdz $74,625 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Z Holdings. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/27/2025

Produkta dizaineris
$43.6K
Programmatūras inženieris
$74.6K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Z Holdings, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $74,625. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Z Holdings, ir $59,122.

