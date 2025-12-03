Uzņēmumu katalogs
Yext
Yext Pārdošanas inženieris Algas

Vidējā Pārdošanas inženieris kopējā atlīdzība in United States Yext svārstās no $131K līdz $187K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yext kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$150K - $176K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$131K$150K$176K$187K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Yext uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošanas inženieris pozīcijai Yext in United States, ir gada kopējā atlīdzība $187,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yext Pārdošanas inženieris pozīcijai in United States, ir $131,200.

