Produkta menedžeris atlīdzība in United States Yext svārstās no $162K year T2 līmenim līdz $195K year T4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $150K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yext kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
T2
$162K
$155K
$6.4K
$0
T3
$146K
$132K
$13.3K
$0
T4
$195K
$163K
$32.5K
$0
T5
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Yext uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
